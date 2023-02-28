Вибрали один колір: чотири відомі акторки з'явилися на червоній доріжці у жовтих сукнях

Схоже, цей відтінок став фаворитом серед зірок цього року.
На вихідних у Лос-Анджелесі відбулася 29-та церемонія вручення премії Гільдії кіноакторів США. Щороку на цьому заході відзначаються таланти акторів за визначні заслуги в галузі кінематографу та телебачення.
На червоній доріжці знаменитості демонстрували образи від найкращих дизайнерів та розкішні ювелірні прикраси. Проте було кілька знаменитих акторок, які з'явилися на цьому заході у вбраннях одного кольору – жовтого.
Нісі Неш
53-річна знаменитість обрала для появи перед фотографами сукню без бретельок та з декольте у формі серця. Вбрання мало красивий вигляд на фігурі Нісі, підкреслюючи тонку талію.
Автором цього образу є бренд Vera Wang, а ось вбрання було зроблено для акторки на ексклюзивне замовлення. Доповнили цей образ прикраси від Martin Katz та гламурна сумка Tyler Ellis.
Віола Девіс
Власниця премій "Оскар", "Еммі", "Греммі" та "Тоні" обрала сукню з довгими рукавами і оригінальним фігурним декольте. Автором вбрання є бренд Valentino.
Образ доповнювали великі сережки-кільця та гламурний клатч із кристалами й логотипом бренду.
Анджела Бассетт
Зірка фільму "Чорна пантера: Ваканда навіки" одягла приголомшливу сукню з оригінальною спідницею та безліччю складок від бренду Giambattista Valli, яка була представлена в колекції осінь-зима 2022.
А ось доповнювали цей образ ювелірні прикраси від De Beers jewelry, розкішна зачіска та оригінальний клатч у вигляді великої мушлі.
Клер Фой
Клер, широко відома завдяки ролі королеви Єлизавети II у перших двох сезонах серіалу "Корона", з'явилася перед камерами фотографів у жовтій сукні до підлоги від Prada, зшитій для неї за спеціальним замовленням.
Атласну сукню з глибоким декольте та прямим силуетом Фой доповнила блискучою сумкою теж від Prada, дорогоцінним кольє на шиї та акуратними сережками
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