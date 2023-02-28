Вибрали один колір: чотири відомі акторки з'явилися на червоній доріжці у жовтих сукнях

Схоже, цей відтінок став фаворитом серед зірок цього року.

На вихідних у Лос-Анджелесі відбулася 29-та церемонія вручення премії Гільдії кіноакторів США. Щороку на цьому заході відзначаються таланти акторів за визначні заслуги в галузі кінематографу та телебачення.

На червоній доріжці знаменитості демонстрували образи від найкращих дизайнерів та розкішні ювелірні прикраси. Проте було кілька знаменитих акторок, які з'явилися на цьому заході у вбраннях одного кольору – жовтого.

Нісі Неш

53-річна знаменитість обрала для появи перед фотографами сукню без бретельок та з декольте у формі серця. Вбрання мало красивий вигляд на фігурі Нісі, підкреслюючи тонку талію.

Нісі Неш / Фото: Associated Press

Автором цього образу є бренд Vera Wang, а ось вбрання було зроблено для акторки на ексклюзивне замовлення. Доповнили цей образ прикраси від Martin Katz та гламурна сумка Tyler Ellis.

Нісі Неш / Фото: Associated Press

Віола Девіс

Власниця премій "Оскар", "Еммі", "Греммі" та "Тоні" обрала сукню з довгими рукавами і оригінальним фігурним декольте. Автором вбрання є бренд Valentino.

Віола Девіс / Фото: Associated Press

Образ доповнювали великі сережки-кільця та гламурний клатч із кристалами й логотипом бренду.

Віола Девіс / Фото: Associated Press

Анджела Бассетт

Зірка фільму "Чорна пантера: Ваканда навіки" одягла приголомшливу сукню з оригінальною спідницею та безліччю складок від бренду Giambattista Valli, яка була представлена в колекції осінь-зима 2022.

Анджела Бассетт / Фото: Associated Press

А ось доповнювали цей образ ювелірні прикраси від De Beers jewelry, розкішна зачіска та оригінальний клатч у вигляді великої мушлі.

Анджела Бассетт / Фото: Associated Press

Клер Фой

Клер, широко відома завдяки ролі королеви Єлизавети II у перших двох сезонах серіалу "Корона", з'явилася перед камерами фотографів у жовтій сукні до підлоги від Prada, зшитій для неї за спеціальним замовленням.

Клер Фой / Фото: Associated Press

Атласну сукню з глибоким декольте та прямим силуетом Фой доповнила блискучою сумкою теж від Prada, дорогоцінним кольє на шиї та акуратними сережками

Клер Фой / Фото: Associated Press

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