Вибрали один колір: три відомі акторки з'явилися на галавечорі у бордових сукнях

Схоже, що цей відтінок став фаворитом серед гостей цього заходу.
Попри те, що головним кольором 2023 року Pantone назвав відтінок Viva Magenta, справжньою зіркою осінньо-зимового сезону став насичений бордовий або навіть винний колір. Багато брендів пропонують клієнтам вбрання та аксесуари в цьому кольорі, а зірки на червоних доріжках дедалі частіше демонструють вбрання цього кольору.
Не став винятком і захід Baby2Baby, на якому щороку збирають гроші для сиріт, дітей із незаможних сімей, а також постраждалих від катаклізмів. Перед камерами у модному відтінку постало аж кілька знаменитих жінок.
Ніколь Річі
Світська левиця та акторка одягла оксамитову сукню-водолазку з довгими рукавами та шлейфом від бренду Alberta Ferretti. Лук вона доповнила розкішними прикрасами.
Сара Гайленд
Акторка одягла мінісукню без бретельок, яка була прикрашена красивими бордовими квітами. Також зірка зробила довгий манікюр у колір вбрання.
Джулі Бовен
Вона одягла довгу сукню з розрізом на спідниці від Marmar Hamlin з колекції весна-літо 2023. Вбрання було повністю розшите лелітками.
Читайте також:
- Вибрали один колір: чотири відомі акторки з'явилися на червоній доріжці у жовтих сукнях
- Зоуі Дешанель, Кейт Мідлтон і Керрі Джонсон: знаменитості, що одягали найпопулярнішу зелену сукню
- Як носити пальто: майстерклас від знаменитостей