Вибрали один колір: три відомі акторки з'явилися на галавечорі у бордових сукнях

Схоже, що цей відтінок став фаворитом серед гостей цього заходу.

Попри те, що головним кольором 2023 року Pantone назвав відтінок Viva Magenta, справжньою зіркою осінньо-зимового сезону став насичений бордовий або навіть винний колір. Багато брендів пропонують клієнтам вбрання та аксесуари в цьому кольорі, а зірки на червоних доріжках дедалі частіше демонструють вбрання цього кольору.

Не став винятком і захід Baby2Baby, на якому щороку збирають гроші для сиріт, дітей із незаможних сімей, а також постраждалих від катаклізмів. Перед камерами у модному відтінку постало аж кілька знаменитих жінок.

Ніколь Річі

Світська левиця та акторка одягла оксамитову сукню-водолазку з довгими рукавами та шлейфом від бренду Alberta Ferretti. Лук вона доповнила розкішними прикрасами.

Ніколь Річі / Фото: Associated Press

Сара Гайленд

Акторка одягла мінісукню без бретельок, яка була прикрашена красивими бордовими квітами. Також зірка зробила довгий манікюр у колір вбрання.

Сара Хайленд / Фото: Associated Press

Джулі Бовен

Вона одягла довгу сукню з розрізом на спідниці від Marmar Hamlin з колекції весна-літо 2023. Вбрання було повністю розшите лелітками.

Джулі Боуен / Фото: Associated Press

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