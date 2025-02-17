Вибрав чорне вбрання та символічну брошку: розглядаємо вбрання Олександра Рудинського на BAFTA

Актор презентував світові українські бренди на сцені одного з найпрестижніших заходів у світі.

Український актор Олександр Рудинський отримав 16 лютого свою першу нагороду BAFTA у Лондоні.

Картина "Камінь, папір, ножиці" (Rock, Paper, Scissors), в якій він зіграв головну роль, перемогла на церемонії у категорії "Найкращий британський короткометражний фільм".

Фото: Getty Images

На заході Олександр з'явився у вбранні та прикрасах від українських брендів. Зокрема, 28-річний актор обрав костюм трохи вільного фасону від бренду COVER, який доповнив чорною сорочкою та золотою брошкою від Guzema.

Фото: Getty Images

У деяких випадках актор доповнював вбрання довгим стильним пальтом, яке теж було чорного кольору.

Фото: Getty Images

"Камінь, папір, ножиці" — фільм британсько-німецького режисера Франца Бема, в якому розповідається про війну в Україні. За сюжетом картини головний герой – 18-річний хлопець на ім'я Іван, чий батько працює хірургом. З перших днів російського вторгнення батько Івана починає оперувати поранених, рятуючи їхнє життя. Операції він проводить у бункері, проте інформація про це місце сягає російських оккупантів. Щоб захистити свою сім'ю та поранених, Іван бере до рук зброю та вирушає на поле бою.

Окрім Рудинського, у стрічці також зіграли ще три українські актори — Сергій Калантай у ролі батька Івана, Юрій Радіонов та Олександр Яценко у ролі військових.

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