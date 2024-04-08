Від батьків не відстають: Джорджина Родрігес показала, як її діти займаються у спортзалі

30-річна модель і інфлуенсерка Джорджина Родрігес опублікувала у своєму Instagram відео, яке здивувало її фоловерів. Вона показала, як їх із Кріштіану Роналду діти займаються у спортзалі – і виконують далеко не дитячі вправи.

Діти Джорджини Родрігес та Кріштіану Роналду у спортзалі / Фото: Instagram Джорджини Родрігес

6-річний син Матео виконував випади із вагою на плечах. "Як тато", — написала Родрігес на фото.

Діти Джорджини Родрігес та Кріштіану Роналду у спортзалі / Фото: Instagram Джорджини Родрігес

А дочка присідала у машині Сміта зі штангою на плечах. "Мамина розумниця", — підписала Джорджина.

Як бачимо, діти не відстають від своїх батьків, які регулярно займаються у спортзалі, але сподіваємось все ж таки, що тренування проходять під наглядом професійних тренерів і педіатр схвалює такі вправи для дітей.

Джорджина Родрігес та Кріштіану Роналду у залі / Фото: Instagram Джорджини Родрігес

Нагадаємо, раніше Джорджини Родрігес продемонструвала вечірній образ, що складався з чорної фактурної сукні та яскравої дорогої сумки Hermes зі шкіри крокодила.

Фото: Instagram Джорджини Родрігес

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