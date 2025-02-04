"Від*біться від мене": "Холостяк" Олександр Терен різко відповів хейтерам

Головний герой реалітішоу "Холостяк-13", ветеран війни Олександр Будько Терен опублікував в Instagram Stories відео, у якому емоційно відповів хейтерам.

Він звернувся до підписників своєї ексобраниці Інни Бєлєнь, які у коментарях до його сьогоднішнього допису про їхнє розставання написали йому образи і прокльони.

"Привіт, друзі і недруги! Я закрив коментарі під останнім дописом, оскільки підписники Інни, ви перейшли всі межі, я знаю що ви точно це дивитесь. Ваші прокльони, образи вже дійсно перейшли всі межі і мені це не подобається. Я намагаюся і так з цим дуже довго боротися і мені вдасться це зробити, повірте, з вами чи без вас.

Тому хочу сказати, що я ніколи не ображав Інну, я поважаю її як людину і як жінку. Тому те, що ви пишите, це просто гидоття. Нехай воно залишається з кожним із тих, хто це написав", – сказав Терен.

Головний герой реалітішоу "Холостяк-13" Олександр Будько Терен відповів хейтерам

Крім того, чоловік написав на відео: "Від*біться від мене".

Олександр Терен звернувся в Instagram до хейтерів

Нагадаємо, Олександр Терен та Інна Бєлєнь у січні публічно посварилися через російську мову. В інтерв'ю Славі Дьоміну Інна заступилася за російськомовних українців і зазначила, що не потрібно на них тиснути стосовно швидкого переходу на українську мову. Таку позицію Бєлєнь Терен не підтримав.

Олександр зізнався, що йому було боляче про це дізнатися. Він опублікував у себе допис, у якому сказав, що посварився з Інною через мовне питання. Інна відреагувала на це і сказала, що їй неприємно, те що Терен виніс їхню сварку на публіку. Вона також додала, що після такого вчинку Олександра вона не почувається з ним захищеною, адже після його допису на неї посипалися гнівні коментарі. Вчинок Терена її дуже образив.

"Те, що відбулося зараз, коли нашу сварку було винесено на публіку з перевернутою точкою зору, для мене не є нормою. Зараз мені дуже боляче. Мене це сильно образило, і я почуваюся незахищеною. Під його дописом зібралося багато агресії та негативних коментарів, яких до цього не було", – пожалілася Інна.

Олександр Терен та Інна Бєлєнь

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