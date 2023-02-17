Від декольте очей не відвести: Кетрін Зета-Джонс вийшла на доріжку у Лондоні

Кетрін Зета-Джонс супроводжувала свого чоловіка Майкла Дугласа на прем'єрі фільму "Людина-мураха та Оса: Квантуманія" у Лондоні.

Вся увага була прикута до Кетрін, і трохи до фільму, звісно, в якому знявся її 78-річний чоловік Майкл Дуглас.

Кетрін Зета-Джонс та Майкл Дуглас / Фото: Associated Press

53-річна Зета-Джонс вийшла на червону доріжку у ніжно-блакитній сукні від Cristina Ottaviano з пікантним декольте, з невеликою накидкою, що кріпилася за одне плече. Сукня була зі шлейфом, образ Кетрін доповнила кількома браслетами на зап'ясті від ювелірного бренду Chopard.

Кетрін Зета-Джонс / Фото: Associated Press

На обличчі у зірки був насичений макіяж очей, а волосся вона трохи накрутила локонами. Майкл був у темному костюмі, білій сорочці та з синьою краваткою. На доріжці пара мала дуже гармонійний вигляд.

Кетрін Зета-Джонс / Фото: Associated Press

Кетрін Зета-Джонс та Майкл Дуглас / Фото: Associated Press

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