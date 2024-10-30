Від "Дракули" до "Втечі на вікенд": найяскравіші ролі Люка Еванса

Ми підготували для вас добірку фільмів, у яких зіграв голлівудський актор Люк Еванс.

Вже завтра, 31 жовтня, на широкі українські екрани виходить новий гостросюжетний екшен, спродюсованний Люком Бессоном – "Втеча на вікенд" із Люком Евансом у головній ролі.

Люк Еванс / Фото: Associated Press

У цій стрічці він грає Джона Лоулора – агента Американського управління з боротьби з наркотиками, який через 15 років повертається на Тайвань для виконання небезпечної місії. Тут на вас чекають і перегони, і боротьба з корупцією і, звісно ж, не обійдеться без драми. Головний герой хоче не лише перемогти кримінальну систему, а й відновити стосунки з колишньою коханою Джові.

З нагоди виходу цього фільму ми вирішили згадати найяскравіші ролі Люка Еванса у фільмах, які варто переглянути.

Детектив Філдс у фільмі "Ворон"

У фільмі, присвяченому останнім дням життя Едгара Аллана По, Еванс грає детектива Філдса, який разом із письменником намагається спіймати серійного вбивцю. Злочинець відтворює сцени з творів По, що робить сюжет особливо напруженим. У цій ролі Люк Еванс демонструє свою здатність до створення харизматичних та образів, які інтригують.

Влад Цепеш у стрічці "Дракула"

У цьому фентезійному епічному фільмі Люк Еванс грає Влада Цепеша, який стає легендарним Дракулою. Заради порятунку свого народу він укладає угоду з темними силами, отримуючи безмежну силу в обмін на свою душу. Еванс прекрасно передає внутрішню боротьбу героя, що коливається між людяністю та темною стороною.

Араміс у "Мушкетерах"

У популярній екранізації роману Олександра Дюма "Три мушкетери", Еванс з'являється в образі Араміса – одного з благородних мушкетерів. Його харизматичне виконання, стильний образ і відданість товаришам роблять цього персонажа улюбленцем глядачів.

Овен Шоу у фільмі "Форсаж 6"

Люк Еванс став частиною всесвіту "Форсаж", граючи головного антагоніста шостої частини франшизи. Його персонаж Овен Шоу – колишній британський військовий, який став міжнародним терористом. Еванс приголомшує своїм образом холоднокровного та безжалісного злодія, що робить сюжет ще динамічнішим.

Гастон у картині "Красуня і чудовисько"

У музичній казці "Красуня і чудовисько" Люк Еванс грає роль самозакоханого та егоїстичного Гастона. Хоча цей персонаж є антагоністом, гра Люка Еванса перетворила його на харизматичного негідника, завдяки чому образ надовго запам'ятовується.

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