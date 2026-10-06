Від кежуал до зухвалого: Джессіка Біл продемонструвала три стильні образи

Джессіка Біл / © Getty Images

Реклама

44-річна акторка Джессіка Біл активно займається просуванням свого нового фільму «Matchbox: The Movie» і тому відвідує різноманітні шоу і інтерв’ю, де демонструє різні образи підібрані її стилістами.

Зокрема зірка продемонструвала три вишуканих і стильних образи у яких її заскочили папараці.

Реклама

Спершу її заскочили у стильному луку на щодень, який включав джинси, шовковий шоколадний топ та блейзер таупового відтінку. Лук Біл доповнила такими аксесуарами як окуляри, класичні туфлі бежевого відтінку, паском та золотими сережками, а у руці тримала сумку від Jw Pei.

Реклама

Джессіка Біл / © Getty Images

Згодом акторка продемонструвала лук з торочкою на спідниці. Джессіка одягла ансамбль від Twp, що включав куртку-бомбер та спідницю. Акторка також одягла чорний топ і доповнила ансамбль такими аксесуарами як високі коричневі чоботи, окуляри та сумка-клатч від Flattered.

Джессіка Біл / © Getty Images

Третій образ Біл включав чорну косуху від Alex Perry, яку вона поєднала з білою футболкою та чорними джинсами. З аксесуарів зірка обрала чорні туфлі та клатч і прикраси.

Джессіка Біл / © Getty Images

Також вона відвідала прем’єру фільму у Нью-Йорку на якій продемонструвала кардинально новий образ з довгим нарощеним волоссям. Для червоної доріжки Біл обрала ефектний чорний ансамбль від Dolce&Gabbana. Основою образу став чорний двобортний жакет, який вона одягла на голе тіло. Акторка поєднала його з прозорими штанами з білими тонкими лампасами.

Джессіка Біл / © Associated Press

Новини партнерів