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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
117
Час на прочитання
2 хв

Від кежуал до зухвалого: Джессіка Біл продемонструвала три стильні образи

Під час промокампанії увага прикута не лише до самої стрічки, а й до модних виходів головної зірки. За останні дні акторка встигла приміряти кілька абсолютно різних образів — від стриманих повсякденних до сміливих і креативних.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
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Джессіка Біл

Джессіка Біл / © Getty Images

44-річна акторка Джессіка Біл активно займається просуванням свого нового фільму «Matchbox: The Movie» і тому відвідує різноманітні шоу і інтерв’ю, де демонструє різні образи підібрані її стилістами.

Зокрема зірка продемонструвала три вишуканих і стильних образи у яких її заскочили папараці.

Спершу її заскочили у стильному луку на щодень, який включав джинси, шовковий шоколадний топ та блейзер таупового відтінку. Лук Біл доповнила такими аксесуарами як окуляри, класичні туфлі бежевого відтінку, паском та золотими сережками, а у руці тримала сумку від Jw Pei.

Джессіка Біл / © Getty Images

Джессіка Біл / © Getty Images

Згодом акторка продемонструвала лук з торочкою на спідниці. Джессіка одягла ансамбль від Twp, що включав куртку-бомбер та спідницю. Акторка також одягла чорний топ і доповнила ансамбль такими аксесуарами як високі коричневі чоботи, окуляри та сумка-клатч від Flattered.

Джессіка Біл / © Getty Images

Джессіка Біл / © Getty Images

Третій образ Біл включав чорну косуху від Alex Perry, яку вона поєднала з білою футболкою та чорними джинсами. З аксесуарів зірка обрала чорні туфлі та клатч і прикраси.

Джессіка Біл / © Getty Images

Джессіка Біл / © Getty Images

Також вона відвідала прем’єру фільму у Нью-Йорку на якій продемонструвала кардинально новий образ з довгим нарощеним волоссям. Для червоної доріжки Біл обрала ефектний чорний ансамбль від Dolce&Gabbana. Основою образу став чорний двобортний жакет, який вона одягла на голе тіло. Акторка поєднала його з прозорими штанами з білими тонкими лампасами.

Джессіка Біл / © Associated Press

Джессіка Біл / © Associated Press

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