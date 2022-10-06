Від лебедя до голуба: що не так зі стилем нової Керрі Бредшоу у серіалі "І просто так..."

Багато хто з нетерпінням налаштовується на продовження шоу, щоб дізнатися про те, що ж далі чекає на головну героїню. Ми ж продовжуємо розповідати вам про її стиль та нестикування, які помітили вже на перших фото продовдення.

Протягом усього періоду знімань серіалу "Секс і місто" його незмінною стилісткою та художницею з костюмів була Патріція Філд. Саме завдяки цій жінці шанувальники запам'ятали головну героїню Керрі Бредшоу такою яскравою, незвичайною, але водночас цікавою.

Протягом багатьох сезонів персонаж Сари Джесікі Паркер дивував поєднаннями, мінісукнями, а також взуттям та аксесуарами. Образ гламурної журналістки з Мангеттена у дорогій парі туфель Manolo Blahnik став культовим.

Однак, коли було вирішено знімати сиквел у вигляді серіалу "І просто так..." Патриція не погодилася на участь у цьому проєкті. Місце знаменитої костюмерки зайняла її колега Моллі Роджерс, яка також колись працювала у команді Філд над образами Кері, Саманти, Шарлотти та Міранди. Однак хоч Моллі й працювала з акторами серіалу ще в 90-х, зараз те, що вона пропонує публіці у вигляді образів головної героїні, кардинально відрізняється від того, що було в оригінальному шоу.

Образ Керрі Бредшоу дуже змінився і елегантна колись дівчина поступово перетворюється на фрика з дорогого району Нью-Йорка. Іноді в "І просто так..." ми бачили відсилання до минулих образів головної героїні, але також неможливо не помітити не стикування в смаку Керрі з 90-х і Керрі з 2022-го.

5 жовтня у Нью-Йорку стартували знімання вже другого сезону серіалу "І просто так..." і вже з'явилися перші кадри зі знімального майданчика. Головна героїня була одягнена без смаку, а образ доповнила дивним аксесуаром – клатчем у вигляді пластмасового голуба від бренду JW Anderson. Вартість такої сумки немаленька і, згідно з сайтом бренду, становить 890 доларів (це близько 32 896 гривень).

Сара Джессіка Паркер і Крістін Девіс / Фото: Getty Images

І, можливо, нічого особливого в цьому аксесуарі і не було б, якби не 10-а серія другого сезону оригінального серіалу "Секс і місто". У тому епізоді, який називався "Кастова система", бойфренд головної героїні дарує їй сумку у вигляді лебедя. Цей аксесуар від люксового бренду Judith Leiber, заснованого дизайнеркою Джудіт Лібер. Вартість такої сумки може доходити до 10 тисяч доларів, а ось її форма буває зовсім різною: кекси, картопля фрі, серця та тварини.

Сумка-голуб від JW Anderson / Фото: Getty Images

Але суть у тому, що коли Супермен вручив Керрі сумку, вона їй здалася настільки жахливою, що аж зізналася йому в коханні.

Сумка Керрі Бредшоу / Фото: скриншот з відео

"- Так не можна, так зовсім неможна. Я не знала, що сказати, крім як "Я люблю тебе"", — подумала Керрі побачивши сумку.

Керрі Бредшоу та Містер Біг / Фото: скриншот з відео

Сумка Керрі Бредшоу / Фото: скриншот з відео

"У суботу Супермен запросив мене на вечірку до Серени Буш. […] І коли ми пробиралися крізь кімнату, де жінки пригортали до себе розцяцьковані сумочки у вигляді "лебедів" і "кошенят", я з жахом раптом усвідомила, що Супермен не тільки не любив мене, а й не уявляв хто я така".

Керрі Бредшоу та Містер Біг / Фото: скриншот з відео

Таким чином, стає зрозуміло, що героїня Паркер ніколи б не вийшла добровільно у світ з подібним аксесуаром, тим паче усипаним стразами, однак в сиквелі вона раптом стала шанувальницею сумки-голуба. У якій сцені цей образ з'явиться поки що невідомо, але, судячи з фото папараці, цей лук вона обрала для шопінгу.

Сара Джессіка Паркер / Фото: Getty Images

Що саме означають такі метаморфози в стилі і чому він відрізняється від колишньої Керрі незрозуміло, але, можливо, в сиквелі нам показують, що героїня навчилася самоіронії, і за ці роки її смак змінився, як і вона сама.

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