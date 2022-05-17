Від Мерилін до Діани: 10 вінтажних знімків знаменитостей на Каннському кінофестивалі

Від Мерилін до Діани: 10 вінтажних знімків знаменитостей на Каннському кінофестивалі

Пропонуємо подивитися, як раніше відбувався фестиваль, фотосесії і що носили акторки під час свого візиту на Лазуровий Берег.

17 травня у Франції стартувала одна з головних кіноподій року — Каннський фестиваль, який триватиме цілих 12 днів. Захід традиційно відвідало безліч знаменитостей, які продемонструють на червоній доріжці розкішні вбрання від Etro, Dolce & Gabbana, Gucci, Alberta Ferretti, Celine і інших іменитих модних домів.

Протягом 75 років фестиваль є однією з головних європейських подій, але його сучасних тон і стиль був заданий ще такими зірками як Мерілін Монро, Елізабет Тейлор і Грейс Келлі. Тому пропонуємо згадати кілька яскравих моментів Каннського фестивалю в рідкісних архівних фото, де можна розгдивитися не лише вбрання суперзірок минулого, а й те, як раніше проводився захід.

Розкішна американська акторка Мерилін Монро у класичному голлівудському образі в Каннах, 1955 рік.

Мерлін Монро / Фото: Getty Images

Британська акторка Діана Дорс (у центрі), позує з колежанками перед групою фотокореспондентів на Каннському кінофестивалі 1956 року. Для фотоколу вона вирішила одягти білу сорочку і штани.

Діана Дорс / Фото: Getty Images

Французька зірка Бріжит Бардо гуляє пляжем під час Каннського кінофестивалю у квітні 1956 року.

Бріжит Бардо / Фото: Getty Images

Акторка Елізабет Тейлор у супроводі свого чоловіка Майка Тодда під час 10-го Каннського фестивалю 1957 року. Того дня зірка з'явилася у білій сукні, перлах і діадемі, яку їй подарував Тодд.

Елізабет Тейлор і Майк Тодд / Фото: Getty Images

Французька акторка Дані Робен позує разом з моряками під час Каннського кінофестивалю 1958 року.

Дані Робен / Фото: Getty Images

Італійська акторка Софі Лорен на сцені 14-го Каннського кінофестивалю отримує нагороду за найкращу жіночу роль у фільмі "Чочара", 1961 рік. Для заходу зірка вибрала чорну мереживну сукню з пишною спідницею, яку доповнила розкішними прикрасами.

Софі Лорен / Фото: Getty Images

Французько-німецька акторка Ромі Шнайдер і її чоловік французький актор Ален Делон обіймаються для фото під час 15-го Каннського кінофестивалю, який відбувався 1962 року.

Ромі Шнайдер і Ален Делон / Фото: Getty Images

Італійська акторка Джина Лоллобриджида зазнімкована під час 20-го Каннського кінофестивалю 1967 року. Знаменитість вибрала для заходу сукню з імітацією накладних кишень і тонким поясом.

Джина Лоллобриджида / Фото: Getty Images

Американська зірка Грейс Келлі позує на човні в Каннах під час міжнародного кінофестивалю, який відбувався у квітні-травні 1955 року. Саме у цій поїздці вона зустріла принца Монако Реньє, який став коханням усього її життя.

Грейс Келлі / Фото: Getty Images

Принцеса Уельська Діана в блідо-блакитній шифоновій сукні без бретелей і з палантином від Кетрін Вокер, прямує на галавечір на честь британського актора сера Алека Гіннесса на Каннському кінофестивалі, який відбувався в травні 1987 року.

Принцеса Уельська Діана / Фото: Getty Images

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