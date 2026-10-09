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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Зірки і мода
Кількість переглядів
269
Час на прочитання
2 хв

Від "Міс Конгеніальності" до "Спокути": Лілі Рейнгарт відтворила культові образи з кіно

Культові образи з улюблених романтичних фільмів знову надихають модну індустрію.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
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Лілі Рейнгарт

Лілі Рейнгарт

Після років забуття романтичні комедії переживають стрімке і беззаперечне повернення у світ кіно і справжній ренесанс. Попри хвилю популярності у 90-х та 00-х, жанр на тривалий час не користувався прихильністю, адже був витіснений низкою супергеройських франшиз та ішими проєктами.

Нині ж, у епоху стримінгів, ця гілка попкультури знову повернула свої лаври і кількість ромкомів стрімко почала зростати. Одним із нових фільмів, який вийшов на екрани цієї осені, є екранізація популярного роману письменниці Алі Гейзелвуд «Гіпотеза кохання». Головну роль у фільмі виконала 30-річна акторка Лілі Рейнгарт, а промокампанію до фільму вона перетворила ностільгію за своїми улюбленими картинами минулого.

Разом зі стилістом Ібом Абделем Нассером Лілі звернулася до образів найвідоміших героїнь романтичних фільмів — комедій та драм. Ким саме надихалась акторка та її стиліст, пропонуємо дізнатись нижче.

Образ натхненний луком Сандри Буллок у фільмі «Міс Конгеніальність» (Miss Congeniality)

Для свого виходу на публіку акторка обрала фіолетову сукню від Hervé Léger, створену на замовлення.

Лілі Рейнгарт / © Getty Images

Лілі Рейнгарт / © Getty Images

Образ натхненний луком Дженніфер Гарнер у стрічці «Із 13 у 30» (13 Going on 30)

Лілі з’явилася в пальті того ж фасону, що й у Гарнер у фільмі, яке створила художниця по костюмах — Сьюзі ДеСанто. Це пальто надав Лілі бренд Maria Cecilia, а доповнила образ акторка шоколадною сукнею у білизняному стилі.

Лілі Рейнгарт / © Getty Images

Лілі Рейнгарт / © Getty Images

Образ натхненний луком Бріттані Мерфі у фільмі «Міські дівчата» (Uptown Girls)

Для цього виходу Лілі обрала вже культову сукню Blumarine з тієї самої колекції, що й вбрання героїні фільму.

Лілі Рейнгарт

Лілі Рейнгарт

Образ натхненний луком Кіри Найтлі у драмі «Спокута» (Atonement)

Темно-зелена сукня від Tory Burch стала відсиланням до одного із найвідоміших кінокостюмів останніх десятиліть, яку часто називають найгарнішою сукнею з кіно.

Лілі Рейнгарт

Лілі Рейнгарт

Образ натхненний луком Дрю Беррімор у стрічці «Вічне кохання» (Ever After: A Cinderella Story)

Бренд Rodarte створив для Рейнгарт сукню Попелюшки за мотивами образу Беррімор з фільму, який є культовою річчю.

Лілі Рейнгарт

Лілі Рейнгарт

Образ натхненний луком Кейт Гадсон у фільмі «Як позбутися хлопця за 10 днів» (How to Lose a Guy in 10 Days)

Замість оригінальної сукні від Carolina Herrera, як у Гадсон, акторка обрала вінтажну модель бренду Caché початку 2000-х років.

Лілі Рейнгарт

Лілі Рейнгарт

Образ натхненний луком Кейт Гадсон у фільмі «Моє побачення з донькою президента» (My Date with the President’s Daughter)

На прем’єрі у Лос-Анджелесі вона з’явилася в образі Miu Miu, створеному на замовлення.

Лілі Рейнгарт

Лілі Рейнгарт

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