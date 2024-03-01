Від натурального хутра не відмовляється: Джорджина Родрігес у шубі позувала біля приватного літака

30-річна модель, інфлуенсер та кохана футболіста Кріштіану Роналду – Джорджина Родрігес – разом із дітьми вирушила у подорожі та показала, як пройшов їхній політ. Вона грала в карти з Кріштіану-молодшим, а решта дітей малювала.

Фото: Instagram Джорджини Родрігес

Фото: Instagram Джорджини Родрігес

"З моїми малюками у фантастичне місце", — написала модель під фото, на одному з яких була зображена у приватного літака. Вона була одягнена в біло-сіру шубу з натурального хутра, сірі джоггери, білі кросівки, а в руках тримала спортивну сумку Chanel.

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Джорджина відома своєю любов'ю до розкішних аксесуарів. Наприклад, її колекція сумок налічує понад 150 екземплярів, сумарна вартість яких становить майже півтора мільйона доларів. Свої образи, зокрема спортивні, вона часто доповнює однією з її численних Hermes Birkin.

Нагадаємо, раніше Джорджина Родрігес і Кріштіану Роналду сходили разом у спортзал. Знімком із зали поділилася дівчина у своєму фотоблозі.

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