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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
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43
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Від неї ми такого не очікували: Голлі Беррі прийшла на Met Gala без спідньої білизни

Вона приголомшила всіх розкішними прикрасами і сукнею на сходах Метрополітен-музею.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Голлі Беррі

Голлі Беррі / © Associated Press

Поки співачка Ліса з Blackpink шокувала трусами з вишитим на них обличчям активістки Рози Паркс, акторка Голлі Беррі вирішила і зовсім їх не одягати.

Лауреатка «Оскара» прийшла на головну модну подію року у пікантній сукні від LaQuan Smith, яку носила з прикрасами від Cartier та головним убором від Jennifer Behr із вуаллю. Цей набір від Cartier — вперше був вигуляний на публіці. На створення цих прикрас пішло 1455 годин.

Голлі Беррі / © Associated Press

Голлі Беррі / © Associated Press

Сукня Голлі була довга, з декольте, шлейфом і бісером. Також її прикрашали прозорі вставки тканини.

«Ми взяли традиційні елементи пошиття, структуровані плечі та підкреслені лінії талії та переосмислили їх за допомогою прозорих тканин, еластичного шовку та несподіваних вирізів», — каже Сміт.

Голлі Беррі / © Associated Press

Голлі Беррі / © Associated Press

Оскільки дрескод вечора звучав як Tailored for You, то очікувалося, що ми побачимо різні інтерпретації ділового одягу. Але Голлі вирішила в такому стилі одягнути лише вкорочений жакет.

Компанію зірці склали на Met Gala її бойфренд Ван Гант та американський модельєр ЛаКуан Сміт.

/ © Associated Press

© Associated Press

Энн Хэтэуэй_2 / © Associated Press

© Associated Press

Мадонна_3 / © Associated Press

© Associated Press

Дайана Росс / © Getty Images

© Getty Images

Ріанна_1 / © Associated Press

© Associated Press

Шакира_2 / © Associated Press

© Associated Press

Карли Клосс_3 / © Associated Press

© Associated Press

Кім Кардашян_4 / © Associated Press

© Associated Press

Лиса _4 / © Associated Press

© Associated Press

Памела Андерсон _1 / © Associated Press

© Associated Press

Холли Берри_2 / © Associated Press

© Associated Press

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