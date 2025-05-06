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- Шоу-бізнес
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Від неї ми такого не очікували: Голлі Беррі прийшла на Met Gala без спідньої білизни
Вона приголомшила всіх розкішними прикрасами і сукнею на сходах Метрополітен-музею.
Поки співачка Ліса з Blackpink шокувала трусами з вишитим на них обличчям активістки Рози Паркс, акторка Голлі Беррі вирішила і зовсім їх не одягати.
Лауреатка «Оскара» прийшла на головну модну подію року у пікантній сукні від LaQuan Smith, яку носила з прикрасами від Cartier та головним убором від Jennifer Behr із вуаллю. Цей набір від Cartier — вперше був вигуляний на публіці. На створення цих прикрас пішло 1455 годин.
Сукня Голлі була довга, з декольте, шлейфом і бісером. Також її прикрашали прозорі вставки тканини.
«Ми взяли традиційні елементи пошиття, структуровані плечі та підкреслені лінії талії та переосмислили їх за допомогою прозорих тканин, еластичного шовку та несподіваних вирізів», — каже Сміт.
Оскільки дрескод вечора звучав як Tailored for You, то очікувалося, що ми побачимо різні інтерпретації ділового одягу. Але Голлі вирішила в такому стилі одягнути лише вкорочений жакет.
Компанію зірці склали на Met Gala її бойфренд Ван Гант та американський модельєр ЛаКуан Сміт.