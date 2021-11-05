Від принца Вільяма до Деніела Крейга: зіркові чоловіки в оксамитових піджаках

Якщо у вашого чоловіка все ще немає оксамитового піджака, саме час його придбати. Зіркові чоловіки і навіть королівські особи вибирають оксамитові піджаки для світських виходів.

Принц Вільям

Онук королеви Єлизавети II – принц Вільям, який посідає друге місце в лінії наслідування трона, прийшов у чорному оксамитовому піджаку на прем'єрний показ фільму про Джеймса Бонда "Не час помирати" у Лондоні. До піджака Вільям підібрав білу сорочку, чорний класичні штани, краватку-метелика та замшеві туфлі. Образ вийшов елегантним.

Герцогиня Кейт та принц Вільям на прем'єрі Джеймса Бонда / Associated Press

Деніел Крейг

Виконавець головної ролі Джеймса Бонда – Деніел Крейг – також з'явився на прем'єрі у оксамитовому піджаку. До лондонського Королівського Альберт-Холлу актор приїхав у малиновому оксамитовому двобортному смокінгу з білою хусткою в нагрудній кишені, яку спеціально для нього пошили в одному з наймодніших ательє в Лондоні — Anderson & Sheppard. Образ для червоної доріжки Крейг доповнив білою сорочкою, чорним метеликом, чорними штанами та чорними туфлями. Також йому зробили стильне укладання.

Деніел Крейг / Associated Press

Майже через місяць принц Вільям знову з'явився на публіці в оксамитовому піджаку гарного смарагдового відтінку. Разом із дружиною Кейт герцог Кембриджський приїхав на церемонію вручення премії Earthshot Prize у галузі екології, засновником якої Вільям є. Герцог підібрав до піджака темно-синю водолазку, чорні штани та лаковані туфлі на шнурках. Такий образ чудово пасував і для світського виходу, а також буде доречним на діловій зустрічі чи будь-якому іншому денному заході.

Герцог та герцогиня Кембриджські / Associated Press

Двейн Джонсон

Актор з'явився на прем'єрі фільму "Червоне повідомлення" днями в Лос-Анджелесі та вийшов на доріжку у оксамитовому костюмі кольору темний баклажан. Він поєднав його з білою сорочкою, з розстебнутим верхнім ґудзиком, і сірими туфлями-лоферами.

Двейн Джонсон / Associated Press

До речі, на цій же прем'єрі був присутній і колега Двейна – Раян Рейнольдс. Він також вибрав цікавий варіант костюма-трійки – вельветовий. Він, звичайно, не оксамитовий, але теж дуже стильний.

Раян Рейнольдс / Associated Press

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