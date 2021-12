Від розлук до заручин: з ким крутила романи Брітні Спірс

Незабаром життя Брітні зміниться, але ми пропонуємо згадати, хто був у ньому до її нареченого Сема Асгарі.

Чого в особистому житті Брітні Спірс тільки не було: швидкоплинні інтрижки, шлюби на два дні, гучні розставання та розлучення. Оскільки поппринцесі нульових виповнилося 40 років і незабаром вона знову вийде заміж, ми вирішили згадати з ким зустрічалася зірка.

Рег Джонс

Ще у школі, у рідному місті Кентвуді, 14-річна Брітні почала зустрічатися з капітаном шкільної футбольної команди – 17-річним Регом Джонсом. Пара прозустрічалася два роки.

Джастін Тімберлейк

Офіційним публічним бойфрендом Брітні став її колега з дитячого шоу "Клуб Міккі Мауса". Вони познайомилися, коли Спірс було 12, але зустрічатись почали 1997 року. У пресі їх називали принцом та принцесою попмузики.

Роман пари тривав до 2002 року, ніхто з них не прокоментував справжню причину, через яку вони закінчили стосунки, але ходили чутки, що Брітні зрадила Джастіну зі своїм хореографом Вейдом Робсоном.

Після розриву Джастін присвятив Брітні пісню Cry me a river, а в пресі заявив, що їхній роман був "закоханістю двох шістнадцятирічних підлітків".

Вейд Робсон

Хоча ніхто ніколи не підтверджував цієї інформації, але у світі шоу-бізнесу ходили чутки, що після Джастіна Брітні близько року зустрічалася з австралійським танцюристом та хореографом Вейдом Робсоном. Нібито саме він став причиною розтавання зірки з її бойфрендом.

Також з Вейдом Брітні співпрацювала якийсь час, і він навіть був співавтором її пісні What It's Like to Be Me, а також працював над режисурою та хореографією її туру The Circus Starring Britney Spears 2009 року. Хто зна, можливо, чутки про стосунки цієї пари були лише чутками.

Фред Дерст

У фронтмена гурту Limp Bizkit та Брітні був невеликий роман 2003 року після спільної роботи над її новим альбомом. Ці стосунки тривали лише чотири місяці. Фред роман підтвердив, але Брітні та її близькі їхній зв'язок заперечували.

Джаред Лето

Також співачка мала роман і з музикантом та актором Джаредом Лето. Разом пару не бачили і стосунки вони не коментували, але чутки про їхній роман здригали Голлівуд деякий час. Нібито пара познайомилася 2003 року у розкішному ресторані Dolce у Лос-Анджелесі.

Колін Фаррелл

Також у ЗМІ у 2003-му ходили чутки ще про один роман дівчини, але цього разу з актором із найсумнішими очима – Коліном Фарреллом. Причиною пліток стала спільна поява знаменитостей на прем'єрі фільму "Рекрут", а потім їх ще й разом бачили на балконі готельного номера. Але, звичайно, ніхто з пари роман не підтвердив.

Джейсон Александр

З Джейсоном Брітні довгі роки пов'язувала міцна дружба. Вони одружилися у Лас-Вегасі 2004 року. Через 55 годин шлюб було анульовано. Брітні заявила в інтерв'ю E! News: "Це був мій дурний вчинок, бунт із мого боку". Джейсон же запевняв журналістів, що він був запасним аеродромом для Брітні, коли вона сварилася з Джастіном Тімберлейком.

Коламбус Шорт

Із цим актором Брітні теж зустрілася не довго. Коламбус говорив, що батьки дівчини були категорично проти їхніх стосунків, а Брітні продовжувала "морочити" хлопцеві голову тільки щоб дозволити їх. Цей коментар актора дуже схожий на правду, особливо у світлі останніх подій.

Кевін Федерлайн

У липні 2004 року, через три місяці після знайомства, Брітні вийшла заміж за танцюриста Кевіна Федерлайна. На той момент подруга Федерлайна Шар Джексон була на 8-му місяці вагітності. Але закохану Брітні, яка кидалася в нові почуття як у вир із головою, це не збентежило. У шлюбі Спірс народила двох синів, підсіла на наркотики і вщент розхитала свою психіку. У листопаді 2006-го Брітні подала на розлучення.

Джейсон Травік

2011 року співачка знову оголосила шанувальникам, що виходить заміж. Нареченим Брітні став її агент Джейсон Травік. Освідчився поппринцесі він під час приватної вечері на честь свого 40-річчя, подарувавши їй діамантову каблучку у 3 карати. Весілля було заплановане на грудень 2012-го. Але у 2013-му пара оголосила про те, що розірвала стосунки. Причини не називалися, але це були перші стабільні відносини зірки за тривалий період.

Джонатан Ротем

Деякий час вона була у стосунках із музичним продюсером Ротемом. Роман новий бойфренд сам підтвердив одному з глянцевих журналів того часу і назвав стосунки "складними". Але, можливо, Джонатан просто скористався популярністю співачки. Брітні нічого не коментувала.

Девід Лукадо

Весною 2013-го Спірс почала зустрічатися з адвокатом Девідом Лукадо. Чоловік непогано ладив із її синами, разом вони їздили відпочивати і навіть виступали на сцені. Але через рік у пресі стали з'являтися чутки, що Девід цікавиться іншими жінками. Влітку 2014 року Брітні дізналася, що Лукадо їй зрадив. Без жодного жалю співачка розірвала стосунки.

Чарлі Еберсол

2014 року поппринцеса зустрічалася з письменником та колишнім коханим тенісистки Марії Шарапової. Роман тривав близько року, а після розтавання вони заявили, що стосунки не склалися через завантажений графік обох.

Сем Асгарі

Брітні та Сем вперше зустрілися на знімальному майданчику кліпу Slumber Party. У новорічну ніч 2017-го оголосили світові про те, що почали зустрічатися, а восени 2021 року, коли опікунство батька Брітні було припинено, він освідчився коханій .

Нагадаємо, що довгий час батько та опікун Брітні, Джеймі Спірс, забороняв їй виходити заміж та заводити дітей.

