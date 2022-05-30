Від українського бренду: Мілла Йовович одягла синьо-жовту прикрасу, як у Олени Зеленської

Американська акторка Міла Йовович, яка народилася у Києві, приміряла прикрасу у кольорах прапора України, створену ювелірним брендом Guzema Jewelry.
Прикраса під назвою Freedom Jewelry складається з двох частин – жовтої та синьої ниток, прикрашених маленьким золотим серцем. Знімок Мілли опублікував на своїй сторінці в Instagram сам бренд.
Таку саму прикрасу носить перша леді України Олена Зеленська, тільки на руці. З синьо-жовтим браслетом вона з'являлася під час зустрічі з першою леді США Джилл Байден.
А щодо Мілли, то свою підтримку рідній Україні вона висловлює не вперше. Знаменитість також нещодавно одягла розкішну блакитну сукню від українського бренду Lever Couture на захід у Каннах, а її донька жовте вбрання і так у них вийшов прапор України.
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