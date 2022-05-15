Від Versace: розглядаємо три шикарні образи ведучої Лаури Паузіні — ведучої "Євробачення-2022"

Ведуча "Євробачення-2022" Лаура Паузіні продемонструвала вчора у фіналі кілька яскравих образів.

Лаура Паузіні — італійська суперзірка та володарка "Греммі". Кожен її вихід на "Євробаченні – 2022" це ціла модна подія. Ведуча вже продемонструвала яскраві образи від двох італійських люксових дизайнерів – Alberta Ferretti та Valentino.

У фіналі шоу Лаура сяяла у трьох шикарних вбраннях від Versace: у золотій сукні, рожевій із золотими шпильками та бірюзовій туніці з латексними легінсами в тон.

Лаура Паузіні / Фото: Getty Images

Лаура Паузіні / Фото: Getty Images

Лаура Паузіні / Фото: Getty Images

Про свої образи ведуча розповіла в Instagram:

"Цього останнього вечора на сцені я буду в прекрасному одязі, розробленому @donatella_versace і створеному майстрами Atelier @versace.

Спасибі @vogueitalia і @franragazzi за надану мені можливість ще раз представити прев'ю одягу, який буде на мені цього вечора."

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