Від "вірусних" відео до подіуму Chanel: 22-річна нігерійка дебютувала на Тижні моди в Парижі

Рейчел Оджуромі / © Getty Images

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Французький Модний дім, креативним директором якого нині є Матьє Блазі, представив колекцію весна-літо 2027. Показ був присвячений надбанню і творчості його засновниці Коко Шанель, а також вирізнився кількома особливостями. Зокрема, увагу привернула 22-річня красуня з Нігерії Рейчел Оджуромі, яка взяла участь у показі.

Рейчел Оджуромі / © Getty Images

Дівчина — модель-початківиця та інфлюенсерка — стала популярною у соцмережах завдяки відео, на яких демонструє образи, натхненні дизайнерською модою. Деякі з них вона створювала разом із подругою за мотивами колекцій Chanel.

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Саме завдяки цим відео на Оджуромі звернув увагу Блазі та побачив у ній свою сучасну музу.

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«Можна мріяти, можна у щось вірити — і це справді може здійснитися. Можна вимріяти собі життя, яке стане реальністю, навіть якщо ніхто інший у це не вірить», — розповіла Оджуромі Vogue, коментуючи свій офіційний дебют на подіумі.

Рейчел Оджуромі / © Getty Images

Вона також назвала відео, яке опублікувала в липні, «транспортним засобом», що привів її туди, де вона перебуває зараз. Ролик привернув увагу Блазі — дизайнер залишив під ним коментар Everything, — а також зібрав понад 2 мільйони переглядів.

Втім, модель вважає, що за її успіхом стоять передусім наполеглива праця та рішучість.

«Це низка подій, які накладаються одна на одну. Ніколи нічого не відбувається за одну ніч. Усе життя ти працюєш заради чогось», — зазначила вона.

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На подіумі Оджуромі продемонструвала образ №73, що складався з жовтої сорочки і спідниці міді до тону. Лук доповнили сріблясті босоніжки, жакет та розкішна червона сумка.

«Коли я побачила свій образ, то подумала: „Це знак. Це точно знак“. Вони хотіли, щоб я залишалася собою, і я дуже це ціную», — розповіла дівчина.

В інтерв’ю BBC Africa Оджуромі також пригадала випадок, коли зіткнулася з відмовою. Один із модельних скаутів свого часу сказав їй: «О, ти ніколи не працюватимеш на подіумі».

Однак після того, як вона отримала роботу в Chanel — одному з найвідоміших Модних домів світу, — дівчина зрозуміла: «О, мої мрії справді можуть здійснитися».

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Нижче також пропонуємо подивитися на креативні образи, які Рейчел Оджуромі створювала для своїх соцмереж.

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