Від золотих шортів до штанів: Кайлі Міноуг прийшла в яскравому образі на показ кутюрної колекції Valentino

Зірка одягла лук з нової колекції, який своїм кольором нагадала про її знаменитий образ з кліпу

Австралійська співачка Кайлі Міноуг понад 20 років тому випустила запальний кліп на пісню Spinning Around, де вона станцювала танець у золотих мінішортах. Від того моменту зірка та той її сміливий образ стали невід'ємною частиною світової попкультури. Навіть сама співачка тоді говорила: "Мої шорти наробили стільки галасу, що мені слід було б послати їх на інтерв'ю замість себе".

Своє "золоте" вбрання Кайлі, як нам здається, вирішило відтворити, але в більш стриманому форматі — попзірка одягла золоті штани.

У цьому оригінальному та яскравому вбранні співачка з'явилася на модному показі Дому Valentino, який відбувався у межах кутюрного тижня моди у Парижі. Вбрання вона доповнила жовтою блузою з "краваткою" і жакетом, який, як і штани, був розшитий бісером і лелітками різної величини.

Кайлі Міноуг / Фото: Getty Images

А що стосується самих золотих шортів із кліпу, то вони стали не лише візитівкою зірки, а й вплинули на її подальшу кар'єру – відео та пісня були дуже популярними та спричинили подальшу зміну іміджу Кайлі та напрямок її творчості. У лютому 2014 року Міноуг подарувала шорти музею у її рідному місті Мельбурні.

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