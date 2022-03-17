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Видання Marie Claire Греція присвятило свій квітневий номер Україні

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Видання Marie Claire Греція присвятило свій квітневий номер Україні

Marie Claire Greece / Instagram Marie Claire

На обкладинці журналу з'явився напис українською.

Видання Marie Claire Greece приєдналося до своїх колег у видавничому бізнесі та теж підтримало Україну. На новій обкладинці журналу зображена лелека у небі, а також написано слово "Воля" українською мовою.

Лелека в українській культурі — це символ кохання, сім'ї, благополуччя та любові до рідної землі. Те, що видання помістило цього птаха на обкладинку, стало дуже гарним жестом.

"Воля означає Свобода. Квітневий Marie Claire присвячений Україні, трагедії, яку пережив її народ, а також дивовижним талантам цієї прекрасної країни, які є одними зі світових піонерів моди, журналістики та мистецтва. На обкладинці весняний лелека, символ захисту та удачі за українською традицією, сфотографований Степаном Лісовським під час художнього курування Наді Шаповал", — йдеться у повідомленні.

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