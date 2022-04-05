"Відчуття люті і жага помсти буде з нами до кінця днів": Катя Осадча про злочини російських окупантів

Ведуча зазначила, що світ не має закривати очі на жахіття війни в Україні.

Катя Осадча показала в Instagram маленьку дівчинку, якій мама на спині на випадок своєї загибелі написала її ім'я та контакти. Ведуча також емоційно відреагувала на злочини російських ворогів, які нещадно вбивають українців, катують, ґвалтують і знищують все на своєму шляху.

"Жахи війни… Ми майже не плачемо, ми не маємо права показувати дітям, що щось не так, але вони все розуміють, по своєму, але розуміють …

Я читаю розповіді дітей про війну і плачу потайки, щоб сини не бачили.

На світлині дівчинка Віра, мама Віри написала на її спині контакти і ім’я, на випадок, якщо мама не виживе. Боже, як нам пережити все це? Як нам, коли настане мир, знову бути, як раніше щасливими в своїх родинах, якщо сотні маленьких ангелів більше не будуть бігати і радіти дощу і калюжам, а батьки будуть все життя нести цей біль.

Світ не має закривати очі на цей жах, що відбувається тут і зараз …. Це має закінчитися … але ми не пробачимо і відчуття люті і жага помсти буде з нами до кінця днів", - написала ведуча.

Раніше Осадча показала патріотичну світлину з сином Івасиком.

Нагадаємо, Джамала у соцмережі відреагувала на трагедію в Бучі.

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