Віддала перевагу білому: Дженніфер Гарнер продемонструвала два красиві образи у Нью-Йорку

Зірка була рада увазі і мило усміхалася шанувальникам та фотографам.

Акторку та колишню дружину Бена Аффлека помітили в Нью-Йорку дорогою на два інтерв'ю, де вона презентувала серіал "Останнє, що він сказав мені", де виконала головну роль. Прем'єру серіалу заплановано на п'ятницю, 14 квітня.

Перший образ акторки – це класичний білий костюм із блейзером та штанами, який вона поєднала з топом ніжно-рожевого відтінку та бордовими туфлями.

Акторка зробила гарне укладання та макіяж, а також одягла кілька лаконічних прикрас.

Дженніфер Гарнер / Фото: Getty Images

Другий образ Гарнер – це класична біла сорочка, рукави якої вона завернула, та шкіряна спідниця-олівець у рожевому кольорі. Цей образ Дженніфер доповнила сірими туфлями та кількома золотими прикрасами на шиї та зап'ястях.

Дженніфер Гарнер / Фото: Getty Images

Серіал з акторкою є екранізацією детективного трилера Лори Дейвс із однойменною назвою, опублікованого 2021 року. Він розповідає про жінку, яка намагається дізнатися правду про те, чому її чоловік таємниче зник.

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