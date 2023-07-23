Відео з Італії: Ірина Федишин у рожевій сорочці позувала біля Колізею

Співачка у яскравому образі запросила шанувальників на свої концерти за кордоном.
Ірина Федишин опублікувала в Instagram селфі-відео з Італії. На ньому співачка постала на тлі визначної пам'ятки давньоримської архітектури і візитівки Риму – амфітеатру Колізей.
Ірина кружляла, усміхалася на камеру і підспівувала під свій сингл "Там де ти". Одягнена зірка була у рожеву сорочку і білий топ. Волосся вона уклала у локони і одягла на обличчя стильні сонцезахисні окуляри. У руці вона тримала біле віяло.
У підписі до відео Федишин проанонсувала свої концерти:
"19.08 Brno
20,08 Pardubice
24.08 Plzen
25.08 Praha (concert)
26.08 Praha (veсеrе)
27.08 Ostrava".
Нагадаємо, Ірина Федишин показала милу світлину зі своїм молодшим сином Олегом.
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