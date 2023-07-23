Відео з Італії: Ірина Федишин у рожевій сорочці позувала біля Колізею

Співачка у яскравому образі запросила шанувальників на свої концерти за кордоном.

Ірина Федишин опублікувала в Instagram селфі-відео з Італії. На ньому співачка постала на тлі визначної пам'ятки давньоримської архітектури і візитівки Риму – амфітеатру Колізей.

Ірина кружляла, усміхалася на камеру і підспівувала під свій сингл "Там де ти". Одягнена зірка була у рожеву сорочку і білий топ. Волосся вона уклала у локони і одягла на обличчя стильні сонцезахисні окуляри. У руці вона тримала біле віяло.

У підписі до відео Федишин проанонсувала свої концерти:

"19.08 Brno

20,08 Pardubice

24.08 Plzen

25.08 Praha (concert)

26.08 Praha (veсеrе)

27.08 Ostrava".

Нагадаємо, Ірина Федишин показала милу світлину зі своїм молодшим сином Олегом.

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