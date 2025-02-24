Відкрила плечі та зробила яскравий макіяж: Селена Гомес відвідала церемонію Гільдії кіноакторів Америки

У США 23 лютого відбулася церемонія вручення нагород Гільдії кіноакторів Америки (SAG Awards). Це щорічний захід, який проводиться вже протягом 31 року і відзначає досягнення у галузі кіно та телебачення.

Серед номінантів у кількох категоріях цього року була акторка та співачка Селена Гомес. Вона отримала нагороду Премія Гільдії кіноакторів США за "Найкращий акторський склад у комедійному серіалі", за свою роботу у комедійному детективі "Вбивства в одній будівлі".

Селена Гомес / Фото: Associated Press

На заході Селена з'явилася у розкішній чорній довгій сукні від бренду Celine. У вбрання були відкриті плечі прикрашені складками тканини, а також високий розріз на спідниці, що дозволяв роздивитися її чорні босоніжки на підборах.

Селена Гомес / Фото: Associated Press

Що цікаво, на спині у сукні Гомес був невеликий виріз.

Селена Гомес / Фото: Associated Press

Образ знаменитої красуні доповнювали прикраси Messika, елегантна зачіска, а також яскравий макіяж з червоною помадою на губах.

Селена Гомес / Фото: Associated Press

Також зазначимо, що на SAG Awards абсолютним лідером за кількістю призових статуеток стала команда серіалу "Сьогун". Серіал отримав одразу чотири нагороди, а протягом тривалого часу він неодноразово потрапляв до списку найкращих проєктів 2024 року.

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