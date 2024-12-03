Відкрила різдвяний сезон: Сінді Кроуфорд сфотографувалася із Санта-Клаусом

58-річна американська зірка та одна із супермоделей 90-х – Сінді Кроуфорд – разом із чоловіком Ренді Гербером та дітьми живе в Малібу, Каліфорнія, де мають розкішний будинок на узбережжі Тихого океану. Незважаючи на те, що зараз там температура вдень не опускається нижче 19 градусів тепла, місто вже прикрашене різдвяними та новорічними святами.

Тому не дивно, що Сінді вийшла на прогулянку та зустріла Санта-Клауса, з яким захотіла зробити кілька кадрів.

Фото: Instagram Сінді Кроуфорд

Кроуфорд і Санта позують на традиційному червоному дивані в оточенні новорічного декору.

Фото: Instagram Сінді Кроуфорд

"А ви були слухняними?" — Запитала супермодель під фото.

Нагадаємо, раніше супермодель Сінді Кроуфорд позувала для фото у синій сукні з халтером. Вона відвідала вечірку в Майамі-Біч, щоб відсвяткувати свою появу на обкладинці Haute Living, для якої позувала в джинсах та косусі.

Сінді Кроуфорд / Фото: Getty Images

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