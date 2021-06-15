Відкриття Royal Ascot: 10 найнезвичайніших капелюшків на королівських перегонах

Цей спортивний захід заснований у 18 столітті королевою Великої Британії Анною.

15 червня у британському містечку Аскоті стартували щорічні кінні перегони Royal Ascot, які є не лише однією з головних спортивних подій Великої Британії, а й досить незвичайним показом мод. Традиційно вони тривають цілих п'ять днів і завжди починаються у вівторок.

За дрескодом джентльмени повинні бути одягнені у фраки, циліндри, рукавички і чорні черевики, а леді обов'язково в елегантні сукні та дизайнерські капелюшки. Щодня вбрання гостей повинні змінюватися, а в четвер, окрім змагань між кіньми, проводиться конкурс оригінальних жіночих капелюшків. Власниця найнезвичайнішого головного убору отримує похвалу від самої королеви Єлизавети.

Ми зібрали для вас кілька оригінальних головних уборів першого дня перегонів.

Royal Ascot 2021 / Getty Images

Royal Ascot 2021 / Getty Images

Royal Ascot 2021 / Getty Images

Royal Ascot 2021 / Getty Images

Royal Ascot 2021 / Getty Images

Royal Ascot 2021 / Getty Images

Royal Ascot 2021 / Getty Images

Royal Ascot 2021 / Getty Images

Royal Ascot 2021 / Getty Images

Royal Ascot 2021 / Associated Press

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