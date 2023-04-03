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Відкриття весняного сезону: Надя Дорофєєва виступить із концертом у Києві

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
Дата публікації
Перегляди
149
Час на прочитання
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Відкриття весняного сезону: Надя Дорофєєва виступить із концертом у Києві

Надя Дорофєєва / Фото: Instagram Наді Дорофєєвої

Під час концерту відбудеться благодійний аукціон.

У Києві 28 квітня з концертом виступить DOROFEEVA. Саме цим виступом розпочнеться новий весняний концертний сезон в Osocor Residence, присвячений українській музиці. Під час нього його команда продовжить збирати кошти для купівлі "пташок" Dji mavic 3 для бійців 72 окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців ЗСУ.

Надя Дорофєєва / ©
Надя Дорофєєва
Надя Дорофєєва / ©
Надя Дорофєєва

Надя презентує нову концертну програму, до якої увійшли пісні, які швидко стали хітами "Думи", "Крапають", "Різнокольорова", "У твоїй душі", "Щоб не було", "вотсап".

Надя Дорофєєва / ©
Надя Дорофєєва

Під час концерту Дорофєєвої відбудеться аукціон з унікальними лотами. Отримані кошти від їхнього продажу підуть на купівлю дронів для наших захисників.

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Дата публікації
Перегляди
149
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