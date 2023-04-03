Відкриття весняного сезону: Надя Дорофєєва виступить із концертом у Києві

У Києві 28 квітня з концертом виступить DOROFEEVA. Саме цим виступом розпочнеться новий весняний концертний сезон в Osocor Residence, присвячений українській музиці. Під час нього його команда продовжить збирати кошти для купівлі "пташок" Dji mavic 3 для бійців 72 окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців ЗСУ.

Надя Дорофєєва

Надя Дорофєєва

Надя презентує нову концертну програму, до якої увійшли пісні, які швидко стали хітами "Думи", "Крапають", "Різнокольорова", "У твоїй душі", "Щоб не було", "вотсап".

Надя Дорофєєва

Під час концерту Дорофєєвої відбудеться аукціон з унікальними лотами. Отримані кошти від їхнього продажу підуть на купівлю дронів для наших захисників.

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