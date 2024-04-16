Відновила допологову форму: Жасмин Тукс блиснула фігурою у білому бікіні

33-річна топмодель та екс"ангел" Victoria's Secret – Жасмін Тукс – опублікувала у своєму Instagram серію знімків у бікіні. Цікаво, що це купальник саме від бренду Victoria's Secret, з яким модель співпрацювала багато років, але вже давно в ньому не з'являлася.

Жасмин позує у білому бікіні з декоративними пластиковими елементами. Її волосся розпущене, а на обличчі макіяж із коричневою помадою.

Фото: Instagram Жасмін Тукс

Фото: Instagram Жасмін Тукс

Фігура Тукс має приголомшливий вигляд. До речі, рік тому дівчина народила свою першу дитину – доньку Мію Вікторію, але швидко повернула свою допологову форму і вже через три місяці після пологів блищала на заході в рамках Каннського кінофестивалю в чорній сукні з напівпрозорою вставкою на животі і стразами на грудях.

Жасмин Тукс / Фото: Instagram Жасмін Тукс

Нагадаємо, раніше Жасмін Тукс демонструвала фігуру в ефектному бронзовому бікіні.

Фото: Instagram Жасмін Тукс

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