Відновила роман із баскетболістом: Кендалл Дженнер заcкочили папараці на парковці

Модель Кендалл Дженнер зазнімкували папараці на вулицях Беверлі-Гіллз вперше після того, як у пресі повідомили, що Кендал відновила стосунки із ексбойфрендом – баскетболістом Девіном Букером.

Зірка була одягнена у чорні велосипедні шорти та білий топ із довгими рукавами, а взута у білі кросівки New Balance. На плечі Кендалл була чорна сумка-шопер, волосся модель зібрала в низький хвіст і одягла сонцезахисні окуляри.

Кендалл Дженнер / Фото: Getty Images

Перш ніж увійти до будівлі, молодша сестра Кім Кардашян одягла захисну маску для обличчя, щоб захистити себе від COVID-19. У неділю модель підтвердила, що вони із зіркою баскетболу Девіном Букером відновили свій роман, коли вона згадала його у своїх історіях в Instagram.

Нагадаємо, у пари були деякі труднощі, але, як кажуть джерела, "Вони вирішили свої проблеми і вирішили, що хочуть рухатися вперед і бути разом".

Кендалл Дженнер і Девін Букер / Фото: Getty Images

Про розставання пари стало відомо 22 червня, мовляв Дженнер та 25-річна зірка НБА розірвали свої дворічні стосунки, бо вони відчули, що перебувають не на одній хвилі. Але тепер у них все гаразд.

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