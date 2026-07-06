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- Шоу-бізнес
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Відома модель Карлі Клосс сяяла у золоті на весіллі Тейлор Свіфт та Тревіса Келсі
Відома красуня і дружина багатія відвідала святкування у Нью-Йорку.
Американську модель Карлі Клосс помітили дорогою на весілля Тейлор Свіфт у Нью-Йорку. Зірка виходила з готелю, щоб вирушити до «Медісон-сквер-гардена», де проходило святкування.
Модель обрала золоту вишукану сукню лаконічного дизайну від Tove з колекції Fall 2026, яка не мала бретелей і була прикрашена складками ну грудях. Образ Карлі доповнила гламурним клатчем від Roger Vivier кольору шампанського, прикрашеним квітковою кришталевою застібкою, та металевими босоніжками з ремінцями від Femme La.
На весіллі Карлі з’явилася зі своїм чоловіком — американським багатієм Джошуа Кушнером.
Дружба Клосс і Свіфт почалася завдяки роботі — зірки познайомилася за лаштунками показу Victoria’s Secret 2013 року, де виступала співачка, а супермодель крокувала подіумом.