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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
298
Час на прочитання
1 хв

Відома модель Карлі Клосс сяяла у золоті на весіллі Тейлор Свіфт та Тревіса Келсі

Відома красуня і дружина багатія відвідала святкування у Нью-Йорку.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
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Карлі Клосс

Карлі Клосс / © Getty Images

Американську модель Карлі Клосс помітили дорогою на весілля Тейлор Свіфт у Нью-Йорку. Зірка виходила з готелю, щоб вирушити до «Медісон-сквер-гардена», де проходило святкування.

Модель обрала золоту вишукану сукню лаконічного дизайну від Tove з колекції Fall 2026, яка не мала бретелей і була прикрашена складками ну грудях. Образ Карлі доповнила гламурним клатчем від Roger Vivier кольору шампанського, прикрашеним квітковою кришталевою застібкою, та металевими босоніжками з ремінцями від Femme La.

Карлі Клосс / © Getty Images

Карлі Клосс / © Getty Images

На весіллі Карлі з’явилася зі своїм чоловіком — американським багатієм Джошуа Кушнером.

Карлі Клосс з чоловіком / © Getty Images

Карлі Клосс з чоловіком / © Getty Images

Дружба Клосс і Свіфт почалася завдяки роботі — зірки познайомилася за лаштунками показу Victoria’s Secret 2013 року, де виступала співачка, а супермодель крокувала подіумом.

Тейлор Свіфт виступає разом із Карлі Клосс на показі мод Victoria’s Secret 2013 року / © Getty Images

Тейлор Свіфт виступає разом із Карлі Клосс на показі мод Victoria’s Secret 2013 року / © Getty Images

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
298
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