Відпочила на пляжі: порноакторка у мокрому і мініатюрному бікіні похизувалася пишними грудьми

Американська порноакторка Angel Youngs показала, як провела свій вихідний. Вона побувала на пляжі, де купалася, приймала сонячні ванни і фотографувалася.

В Instagram Енджел опублікувала фото звідти. На ньому білявка постала у солом'яному капелюсі і мокрому мініатюрному бікіні, яке складалося з блакитного ліфа і коралових плавок. Порноакторка похизувалася пишними грудьми і сексуальною фігурою.

Angel Youngs

"Усміхаюсь всім довкола", – підписала знімок дівчина.

Нагадаємо, раніше Angel Youngs спокусливо позувала у червоному бікіні на зав'язках, демонструючи свої форми.

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