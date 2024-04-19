Відпочила на яхті: Сальма Гаєк у синьому купальнику похизувалася спокусливим бюстом

57-річна акторка часто ділиться з підписнкиами знімками своїх пляжних луків.

Сальма Гаєк потішила фоловерів в Instagram знімок з відпочинку. Акторка зробила селфі під час морської прогулянки на яхті.

Зірка постала у суцільному синьому купальнику, який закцентував увагу на її спокусливих пишних грудях.

Сальма Гаєк / Фото: Instagram Сальми Гаєк

Пляжний лук Гаєк доповнила масивними дзеркальними окулярами і підвіскою на ланцюжку. На талії вона зав'язала парео в смужку. Волосся Сальма зібрала в пучок.

Нагадаємо, раніше Сальма Гаєк похизувалася стрункою фігурою у чорному купальнику.

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