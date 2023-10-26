Відпочила у басейні: британська телезірка у бікіні похизувалася сексуальними сідницями

Глоя Феррі влаштувала собі імпровізований фотосет у басейні.

Британська телезірка Глоя Феррі відпочила у басейні, звідки і поділилася знімками в Instagram.

Глоя Феррі / Фото: Instagram Глої Феррі

На фото вона постала у чорному бікіні з рожевими зав'язками. Глоя з різних ракурсів продемонструвала струнку фігуру і блиснула пишним бюстом.

Глоя Феррі / Фото: Instagram Глої Феррі

А ще Феррі похизувалася сексуальними сідницями і татуюванням у вигляді тигра і троянд на стегні.

Глоя Феррі / Фото: Instagram Глої Феррі

Своє темно-рубінове волосся зірка зібрала в елегантну зачіску і зробила макіяж із пишними віями.

Нагадаємо, раніше Глоя Феррі показала спокусливі форми у червоному купальнику.

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