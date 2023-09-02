Відпочила у басейні: Катерина Бужинська у леопардовому купальнику похизувалася стрункою фігурою

Катерина Бужинська показала фоловерам в Instagram свій ефектний образ, у якому вона відпочивала у басейні разом із дітьми.

Співачка була одягнена у суцільний купальник із леопардовим принтом, який ідеально підкреслив її струнку фігуру. Та головним акцентом в аутфіті Бужинської було пишне і сексуальне декольте.

Катерина Бужинська / Фото: Instagram Катерини Бужинської

Образ артистка доповнила золотими сережками, хрестиком на ланцюжку та сонцезахисними окулярами.

Катерина Бужинська / Фото: Instagram Катерини Бужинської

Нагадаємо, раніше Катерина Бужинська продемонструвала красивий лук у вечірній чорній сукні з блискітками і напіврозорим верхом.

Читайте також: