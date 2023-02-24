Відпочила в SPA: британська телезірка в бікіні блиснула пишними грудьми

Глоя Феррі показала, як релаксувала у свій вихідний.

Британська зірка реалітішоу "Джорді Шор" і телеведуча Глоя Феррі виклала в Instagram нові пікантні знімки, які зробила в SPA.

Красуня постала у помаранчево-синьому бікіні на зав'язках. Купальник ідеально підкреслив сексуальну фігуру Глої.

Глоя Феррі / Фото: Instagram Глої Феррі

Особливу увагу зірка реаліті закцентувала на пишному бюсті.

Глоя Феррі / Фото: Instagram Глої Феррі

Вона купалася в басейні і релаксувала на шезлонгу.

Глоя Феррі / Фото: Instagram Глої Феррі

Нагадаємо, минулого разу Феррі приміряла відвертий помаранчевий костюм, який складався із кроптопа зі спокусливим декольте і мініспідниці зі шнурівкою. Під спідницею було відсутня білизна.

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