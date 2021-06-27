Відпочинок на Міконосі: учасниця "Холостяка-11" в ефектному бікіні продемонструвала сексуальну фігуру

Анна Гузєєва похизувалася і стрункою фігурою, і пишним декольте.
Учасниця 11-го сезону шоу "Холостяк-11" Анна Гузєєва відпочивала на грецькому острові Міконос, звідки поділилася цікавими світлинами.
Красуня похизувалася сексуальною фігурою в ефектному фіолетовому купальнику від бренду Irina Adina, ліф якого чудово підкреслив її пишний бюст.
"Подобається мені Міконос", — підписала знімок Аня.
Гузєєва також продемонструвала яскравий стильний лук у червоному вбранні. Акцент в її образі був на сексуальному декольте. Позувала дівчина на тлі Егейського моря з яхтами.
Читайте також: Учасниця шоу "Холостяк-11" відсвяткувала день народження у блискучій сукні з сексуальним декольте