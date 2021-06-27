Відпочинок на Міконосі: учасниця "Холостяка-11" в ефектному бікіні продемонструвала сексуальну фігуру

Анна Гузєєва похизувалася і стрункою фігурою, і пишним декольте.

Учасниця 11-го сезону шоу "Холостяк-11" Анна Гузєєва відпочивала на грецькому острові Міконос, звідки поділилася цікавими світлинами.

Красуня похизувалася сексуальною фігурою в ефектному фіолетовому купальнику від бренду Irina Adina, ліф якого чудово підкреслив її пишний бюст.

Анна Гузєєва/Instagram by_guzeeva

"Подобається мені Міконос", — підписала знімок Аня.

Гузєєва також продемонструвала яскравий стильний лук у червоному вбранні. Акцент в її образі був на сексуальному декольте. Позувала дівчина на тлі Егейського моря з яхтами.

Анна Гузєєва/Instagram by_guzeeva

Читайте також: Учасниця шоу "Холостяк-11" відсвяткувала день народження у блискучій сукні з сексуальним декольте

Ефектні образи учасниць шоу "Холостяк-11" (47 фото)

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання