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Відпочинок на Міконосі: учасниця "Холостяка-11" в ефектному бікіні продемонструвала сексуальну фігуру

Відпочинок на Міконосі: учасниця "Холостяка-11" в ефектному бікіні продемонструвала сексуальну фігуру

Відпочинок на Міконосі: учасниця "Холостяка-11" в ефектному бікіні продемонструвала сексуальну фігуру

Анна Гузєєва/Instagram by_guzeeva

Анна Гузєєва похизувалася і стрункою фігурою, і пишним декольте.

Учасниця 11-го сезону шоу "Холостяк-11" Анна Гузєєва відпочивала на грецькому острові Міконос, звідки поділилася цікавими світлинами.

Красуня похизувалася сексуальною фігурою в ефектному фіолетовому купальнику від бренду Irina Adina, ліф якого чудово підкреслив її пишний бюст.

Анна Гузєєва/Instagram by_guzeeva / ©
Анна Гузєєва/Instagram by_guzeeva

"Подобається мені Міконос", — підписала знімок Аня.

Гузєєва також продемонструвала яскравий стильний лук у червоному вбранні. Акцент в її образі був на сексуальному декольте. Позувала дівчина на тлі Егейського моря з яхтами.

Анна Гузєєва/Instagram by_guzeeva / ©
Анна Гузєєва/Instagram by_guzeeva

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