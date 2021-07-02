Відпочинок у Грузії: учасниця "Холостяка-11" у леопардовому бікіні похизувалася сексуальними сідницями

Джессіка Чегі поділилася враженнями від відпочинку.

Учасниця 11 сезону шоу "Холостяк" Джессіка Чегі показала шанувальникам в Instagram фото з відпочинку у Грузії.

Дівчина побувала на пляжі, де зробила красиві знімки. Позувала вона у стильному бікіні з леопардовим принтом. Ліф купальника мав цікавий виріз та металеве напівкільце.

Джессіка Чегі / Instagram Джессіки Чегі

Шию Джес прикрасила золотим ланцюжком. Волосся її було розпущене.

Чегі продемонструвала фігуру спереду, а також похизувалася пружними сідницями. Вона перебуває у чудовій фізичній формі.

Джессіка Чегі / Instagram Джессіки Чегі

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"Дуже теплі почуття залишились після поїздки до Грузії. Але здається, потрібно буде повернутись і побачити ще більше. Адже це саме та країна, куди хочеться повертатись і повертатись. Надзвичайно красиві гори та краєвиди, як поєднується старе місто та вся історія Тбілісі з новою архітектурою. Трішки нагадує мені Іспанію, та їхній народ теж схожий: всі люди дуже гостинні і завжди в хорошому настрої, одразу помітно, що вони насолоджуються життям та пишаються своєю державою, своєю історією та їхніми національними стравами, традиціями. Що-що але їхню кухню запам'ятаю надовго. Тому і привезла з собою майже всі види їхніх спецій та декілька пляшок вина.



На жаль, комендантська година обмежувала наші нічні прогулянки та посиденьки, хоч ця поїздка не була повноцінно присвячена відпочинку, я все одно запам'ятала кожен момент таким чудовим, і впевнена, що ще повернусь", - поділилася Джессіка.

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