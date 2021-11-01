Відпочинок у Швейцарії: головний герой "Холостяка-11" Михайло Заливако показав кумедні знімки з коханою

Відпочинок у Швейцарії: головний герой "Холостяка-11" Михайло Заливако показав кумедні знімки з коханою

Пара влаштувала кумедну фотосесію на красивому тлі Емментальських Альп.

Головний герой 11-го сезону шоу "Холостяк" Михайло Заливако зі своєю коханою – Анною Богдан – провели відпустку у Швейцарії. Вони побували біля гори Емментальських Альп — Брінцер Ротхорн, де влаштували кумедну фотосесію.

Михайло Заливако та Ганна Богдан / Instagram Михайла Заливако

Пара веселилася, обіймалася і дуріла на камеру. Світлини вийшли дуже цікавими.

Михайло Заливако та Ганна Богдан / Instagram Михайла Заливако

Одягнені Заливако та Богдан були у схожі пудрові костюми, які складалися з худі та штанів. Свої луки вони доповнили стильними кросівками та сонцезахисними окулярами.

Михайло Заливако та Ганна Богдан / Instagram Михайла Заливако

"Коли твоя дівчина любить екстрим, але це не дуже видно по її обличчю на фотках. Невдалих кадрів, як бачите, немає. Насправді це просто реклама костюмів..." — підписав знімки Мишко.

Михайло Заливако та Ганна Богдан / Instagram Михайла Заливако

Раніше в ефірі постшоу "Як вийти заміж" Михайло та Анна зізналися, коли у них буде весілля.

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