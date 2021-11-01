Відпочинок у Швейцарії: головний герой "Холостяка-11" Михайло Заливако показав кумедні знімки з коханою

Пара влаштувала кумедну фотосесію на красивому тлі Емментальських Альп.
Головний герой 11-го сезону шоу "Холостяк" Михайло Заливако зі своєю коханою – Анною Богдан – провели відпустку у Швейцарії. Вони побували біля гори Емментальських Альп — Брінцер Ротхорн, де влаштували кумедну фотосесію.
Пара веселилася, обіймалася і дуріла на камеру. Світлини вийшли дуже цікавими.
Одягнені Заливако та Богдан були у схожі пудрові костюми, які складалися з худі та штанів. Свої луки вони доповнили стильними кросівками та сонцезахисними окулярами.
"Коли твоя дівчина любить екстрим, але це не дуже видно по її обличчю на фотках. Невдалих кадрів, як бачите, немає. Насправді це просто реклама костюмів..." — підписав знімки Мишко.
Раніше в ефірі постшоу "Як вийти заміж" Михайло та Анна зізналися, коли у них буде весілля.
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