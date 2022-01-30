Відпочивала біля моря: Ірина Федишин задерла сукню і продемонструвала стрункі ноги

Артистка показала відео з відпочинку, на якому з'явилася у комфортному стильному луку.

Ірина Федишин поділилася в Instagram відео, знятим біля моря. Співачка постала у чорній обтислій трикотажній сукні і білих кросівках.

Вона сиділа на дерев'яному поручні альтанки, задерши сукню до стегон. Ірина грайливо продемонструвала на камеру стрункі ноги.

Після цього Федишин дивилася на море і насолоджувалася атмосферою, хизуючись стрункою фігурою.

"Після концерту у Шепетівці - вирішила …. подивитися відео про море", - підписала відео артистка.

Нагадаємо, на концерті "Вечір прем'єр з Катериною Осадчою" Ірина постала у білій мінісукні з пір'я з оголеними плечима. Вбрання ідеально підкреслило стрункі ноги виконавиці.

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