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Відпочивала на дивані: Елізабет Герлі показала фото у кораловому бікіні

Відпочивала на дивані: Елізабет Герлі показала фото у кораловому бікіні

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
Дата публікації
Перегляди
847
Час на прочитання
1 хв
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Відпочивала на дивані: Елізабет Герлі показала фото у кораловому бікіні

Елізабет Герлі / Фото: Instagram Елізабет Герлі

58-річна британська акторка продовжує на собі рекламувати купальники свого бренду.

Елізабет Герлі виклала в Instagram світлину у новому купальнику від власного бренду Elizabeth Hurley Beach. Акторка позувала, лежачи на дивані, у бікіні коралового кольору з металевою фурнітурою на ліфі і плавках.

На фото можна розгледіти підтягнуту фігуру і сексуальне декольте Ліз.

Елізабет Герлі / © Instagram Елізабет Герлі
Елізабет Герлі / Фото: Instagram Елізабет Герлі

Свій аутфіт для відпочинку зірка доповнила укладанням із локонами і макіяжем із акцентом на очах, які підкреслила чорним олівцем.

Нагадаємо, раніше Елізабет Герлі у смугастому купальнику сфотографувалася на пляжі біля пальми.

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Дата публікації
Перегляди
847
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