Відпочивала на яхті: Глое Кардашян у чорному бікіні граціозно позувала на камеру

36-річна зірка реалітішоу і бізнесвумен показала, як провела відпочинок.

Глое Кардашян опублікувала в Instagram фото з відпочинку, зроблене під час прогулянки на яхті.

У кадрі зірка реаліті постала у чорному бікіні, зверху якого вона одягла чорну блузку, яка просвічувалася. Головним акцентом в її луці було сексуальне пишне декольте.

Глое Кардашьн / Instagram Глої Кардашян

Аутфіт Глое доповнила стильними чорними окулярами і червоним манікюром. Красуня граціозно позувала на камеру, сидячи на колінах.

Ще Кардашян виклала знімок, на якому вона з'явилася з новою зачіскою, і з новим кольором волосся — платиновим блондом.

Глое Кардашьян / Instagram Глої Кардашян

Нагадаємо, раніше світлини Глое викликали подив у фоловерів: вони взагалі не впізнали зірку і запідозрили її у надмірному використанні фотошопу, а хтось — взагалі у пластичних втручаннях. Риси обличчя Кардашян і справді змінилися.

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