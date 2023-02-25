Відпочивали на пляжі: діджей Девід Гетта блиснув накачаним торсом, а його 31-річна кохана - пружними сідницями

Французький діджей приймав сонячні ванни у плавках Dolce & Gabbana, а його дівчина - у кольоровому купальнику.

Папараці заскочили всесвітньовідомого французького діджея Девіда Гетта під час відпочинку на пляжі у Маямі. Він був у компанії своєї коханої – 31-річної акторки і моделі Джессіки Ледон.

Пара засмагала на шезлонгах, мило про щось спілкувалася і усміхалася.

Девід Гетта і Джессіка Ледон / Фото: Getty Images

55-річний Девід був одягнений у чорні плавки Dolce & Gabbana. Діджей продемонстрував чудову фізичну форму. Він блиснув накачаним торсом, біцепсами і підтягнутим тілом.

На Джессіці було різнокольорове бікіні з принтом і стразами, у якому вона похизувалася сексуальною фігурою і пружними сідницями. Коли дівчина помітила фотографів, то швидко одягла чорний пляжний халат із мереживом.

Девід Гетта і Джессіка Ледон / Фото: Getty Images

Свій лук Ледон доповнила чорними сонцезахисними окулярами, лаконічними сережками, підвіскою на ланцюжку, браслетами, годинником, каблучками і червоним манікюром.

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