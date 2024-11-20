Відпочивали в джакузі і рибалили: Джейсон Стейтем показав, як провів час із дітьми та коханою

57-річний актор Джейсон Стейтем та його кохана — 37-річна британська супермодель та екс-"ангел" Victoria's Secret – Розі Гантінгтон-Уайтлі – виховують двох дітей: 7-річного сина Джека Оскара та дворічну доньку Ізабеллу Джеймс.

Уся родина вирушила на морську прогулянку яхтою. Вони встигли відпочити в джакузі прямо на борту, порибалити з палуби, а тато з сином навіть стати за штурвал і покерувати судном.

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Судячи зі знімків у Instagram актора, сімейство весело провело час.

instagram.com/jasonstatham

instagram.com/jasonstatham

Зазначимо, Джейсон Стейтем та Розі Гантінгтон-Уайтлі зустрілися на одній із вечірок у Лос-Анджелесі у 2010 році. У січні 2016 року пара оголосила про свої заручини. Актор подарував моделі обручку з діамантом у шість карат, але досі весілля так і не відбулося.

instagram.com/jasonstatham

instagram.com/jasonstatham

Раніше, нагадаємо, Розі Гантінгтон-Уайтлі показала в Мережі, як Джейсон Стейтем займається серфінгом із їхнім спільним сином.

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