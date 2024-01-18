Відпочиває на Багамах: зірка реаліті у рожевому бікіні з паєтками похизувалася стрункою фігурою

Емма Ернан у гламурному пляжному луку позувала в Атлантичному океані.

Зірка американського реалітішоу Selling Sunset – Емма Ернан – поділилася з фоловерами пікантним знімком із відпочинку на Багамських островах.

Білявка позувала на березі океану у гламурному пляжному образі. На ній було рожеве бікіні з паєтками і зав'язками, яке чудово сиділо на її стрункій і засмаглій фігурі. Ернан похизувалася також тонкою талією і сексуальним декольте.

Емма Ернан/Instagram

Довге волосся Емма зібрала у високий хвіст, одягла на обличчя сонцезахисні окуляри, а у вуха прикрасила сережками-кільцями.

Нагадаємо, а модель і зірка британського реалітішоу "Острів кохання" – Арабелла Чі – продемонструвала підтягнуте тіло у бежево-сірій білизні в рубчик.

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