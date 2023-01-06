Відпочиває на Балі: головний герой шоу "Холостяк-12" поплавав в басейні

Алекс Топольський показав, як відпочиває в Індонезії.

Головний герой романтичного реалітішоу "Холостяк-12" Алекс Топольський нині відпочиває у райському куточку землі – на острові Балі.

В Instagram чоловік опублікував відео, на якому похизувався місцевою красою і показав, як плавав у басейні.

"Моє життя на Балі. Це прекрасне місце, магічне, я навіть сказав би", - підписав відео Алекс.

Нагадаємо, минулого випуску Топольський попрощався ще з одною учасницею. Боротися за його серце залишилося 4 дівчини.

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