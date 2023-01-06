Категорія
Леді
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English
Відпочиває на Балі: головний герой шоу "Холостяк-12" поплавав в басейні

Відпочиває на Балі: головний герой шоу "Холостяк-12" поплавав в басейні

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
Дата публікації
Перегляди
419
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Відпочиває на Балі: головний герой шоу "Холостяк-12" поплавав в басейні

Алекс Топольский / Фото: Instagram Алекса Топольського

Алекс Топольський показав, як відпочиває в Індонезії.

Головний герой романтичного реалітішоу "Холостяк-12" Алекс Топольський нині відпочиває у райському куточку землі – на острові Балі.

В Instagram чоловік опублікував відео, на якому похизувався місцевою красою і показав, як плавав у басейні.

©
©
©

"Моє життя на Балі. Це прекрасне місце, магічне, я навіть сказав би", - підписав відео Алекс. 

Нагадаємо, минулого випуску Топольський попрощався ще з одною учасницею. Боротися за його серце залишилося 4 дівчини.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
419
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація