Відпочиває на Ібіці: Алессандра Амбросіо у синьому купальнику похизувалася пружними сідницями

Екс"ангел" Victoria's Secret і мама двох дітей має чудову фізичну форму.

Алессандра Амбросіо опублікувала в Instagram знімки зі своєї відпустки, яку вона проводить у сонячній Ібіці.

На світлинах модель позує у Середземному морі. Одягнена вона у синій купальник із рюшами на ліфі, який чудово сидить на її стрункій фігурі.

Алессандра Амбросіо / Фото: Instagram Алессандри Амбросіо

Пляжний лук Алессандра доповнила підвісками на ланцюжках, намистом, браслетами, годинником і сонцезахисними окулярами.

Алессандра Амбросіо / Фото: Instagram Алессандри Амбросіо

Амбросіо не втратила можливості похизуватися на камеру своїми пружними і сексуальними сідницями.

Алессандра Амбросіо / Фото: Instagram Алессандри Амбросіо

Нагадаємо, раніше Алессандра Амбросіо продемонструвала фігуру у крихітному бузковому бікіні.

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