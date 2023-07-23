Відпочиває на Ібіці: Алессандра Амбросіо у синьому купальнику похизувалася пружними сідницями

Екс"ангел" Victoria's Secret і мама двох дітей має чудову фізичну форму.
Алессандра Амбросіо опублікувала в Instagram знімки зі своєї відпустки, яку вона проводить у сонячній Ібіці.
На світлинах модель позує у Середземному морі. Одягнена вона у синій купальник із рюшами на ліфі, який чудово сидить на її стрункій фігурі.
Пляжний лук Алессандра доповнила підвісками на ланцюжках, намистом, браслетами, годинником і сонцезахисними окулярами.
Амбросіо не втратила можливості похизуватися на камеру своїми пружними і сексуальними сідницями.
Нагадаємо, раніше Алессандра Амбросіо продемонструвала фігуру у крихітному бузковому бікіні.
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