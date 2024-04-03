Відпочиває на Ібіці: британська модель у мініатюрному бікіні похизувалася ідеальною фігурою

Британська модель і зірка реалітішоу "Острів кохання" – Арабелла Чі – поїхала на відпочинок на Ібіцу. Звідти красуня вже показала в Instagram перші знімки.

Модель влаштувала собі фотосет біля басейну. Вона постала перед фотокамерою у мініатюрному білому бікіні рельєфної текстури, ліф якого трішки прикрив її пишні і сексуальні груди.

Арабелла Чі/Instagram

Арабелла продемонструвала струнку спокусливу фігуру.

Арабелла Чі/Instagram

Чі розпустила волосся, зробила молочний манікюр і завершила лук золотими прикрасами.

"Літо наближається", – підписала знімки модель.

Арабелла Чі/Instagram

Нагадаємо, на Ібіці свою відпустку провела також британська модель Демі Роуз. Звідти вона ділилася пікантними фото, на яких у сексуальних луках демонструвала спокусливі форми.

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