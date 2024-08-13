Відпочиває на Ібіці: нідерландська модель топлес засмагала на узбережжі

Лаура Селія показала нові фото зі своєї відпустки.

Нідерландська модель Лаура Селія опублікувала в Instagram пікантні знімки зі свого відпочинку на сонячному острові Ібіца.

Дівчина приймала сонячні ванни на узбережжі Середземного моря топлес. Із одягу на ній були лише білі плавки. Вона блиснула на камеру пружними сідницями.

Лаура Селія/Instagram

Потім Лаура одягла білий ліф від бікіні і продовжила релаксувати, читаючи книжку, з красивим краєвидом. Поряд із нею стояв графин із водою і лежали персики.

Лаура Селія/Instagram

Нагадаємо, раніше Лаура Селія виклала сексуальне фото, на якому позувала у прозорій білизні.

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