Відпочиває на Карибах: Ешлі Робертс показала фігуру у чорному купальнику із зірками

Британська радіоведуча і колишня учасниця гурту The Pussycat Dolls дістала з валізи нове чорне бікіні і пішла купатися.
Ешлі Робертс продовжує тішити підписників в Instagram світлинами з відпочинку, який вони проводить на Карибах.
Ведуча виклала гарну світлину, на якій вона позує у морі. Одягнена Ешлі у чорний купальник на зав'язках і з золотою фурнітурою у вигляді кілець і зірок. Вона продемонструвала струнку підтягнуту фігуру.
Свій лук Робертс доповнила чорними сонцезахисними окулярами і лаконічними сережками-пусетами.
"Літній контент у самому розпалі", – підписала знімок зірка.
Минулого разу Ешлі Робертс постала на фото у чорному бікіні і пляжній сітчатій туніці з квітами.
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