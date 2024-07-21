Відпочиває на Карибах: Ешлі Робертс показала фігуру у чорному купальнику із зірками

Британська радіоведуча і колишня учасниця гурту The Pussycat Dolls дістала з валізи нове чорне бікіні і пішла купатися.

Ешлі Робертс продовжує тішити підписників в Instagram світлинами з відпочинку, який вони проводить на Карибах.

Ведуча виклала гарну світлину, на якій вона позує у морі. Одягнена Ешлі у чорний купальник на зав'язках і з золотою фурнітурою у вигляді кілець і зірок. Вона продемонструвала струнку підтягнуту фігуру.

Ешлі Робертс/Instagram

Свій лук Робертс доповнила чорними сонцезахисними окулярами і лаконічними сережками-пусетами.

"Літній контент у самому розпалі", – підписала знімок зірка.

Минулого разу Ешлі Робертс постала на фото у чорному бікіні і пляжній сітчатій туніці з квітами.

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