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Відпочиває на Карибах: співачка Глоя Бейлі у леопардовому купальнику похизувалася спокусливими формами

Відпочиває на Карибах: співачка Глоя Бейлі у леопардовому купальнику похизувалася спокусливими формами

Відпочиває на Карибах: співачка Глоя Бейлі у леопардовому купальнику похизувалася спокусливими формами

Глоя Бейлі/Instagram

Американська зірка обрала для відпочинку гламурний пляжний лук.

Глоя Елізабет Бейлі, також відома під своїм сценічним псевдонімом Chlöe, поділилася в Instagram пікантними знімками з відпочинку на острові Сент-Люсія, що на сході Карибського моря.

Перед фотокамерою красуня позувала у гламурному леопардовому купальнику з галтером і зав'язками на талії. Бейлі продемонструвала свої спокусливі форми і підтягнуте тіло.

Глоя Бейлі/Instagram / ©
Глоя Бейлі/Instagram

Волосся вона заплела в афрокоси, зробила макіяж із пишними віями і завершила пляжний лук прикрасами.

Глоя Бейлі/Instagram / ©
Глоя Бейлі/Instagram

"Дозволь мені бути твоїм раєм", – підписала артистка фото.

Глоя Бейлі/Instagram / ©
Глоя Бейлі/Instagram

Нагадаємо, Глоя Бейлі відвідала щорічний захід URBAN ONE HONORS: Best In Black в Атланті, де постала в ефектній "голій" сукні від бренду Retrofete.

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