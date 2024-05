Відпочиває на Карибах: співачка Глоя Бейлі у леопардовому купальнику похизувалася спокусливими формами

Глоя Елізабет Бейлі, також відома під своїм сценічним псевдонімом Chlöe, поділилася в Instagram пікантними знімками з відпочинку на острові Сент-Люсія, що на сході Карибського моря.

Перед фотокамерою красуня позувала у гламурному леопардовому купальнику з галтером і зав'язками на талії. Бейлі продемонструвала свої спокусливі форми і підтягнуте тіло.

Глоя Бейлі/Instagram

Волосся вона заплела в афрокоси, зробила макіяж із пишними віями і завершила пляжний лук прикрасами.

Глоя Бейлі/Instagram

"Дозволь мені бути твоїм раєм", – підписала артистка фото.

Глоя Бейлі/Instagram

Нагадаємо, Глоя Бейлі відвідала щорічний захід URBAN ONE HONORS: Best In Black в Атланті, де постала в ефектній "голій" сукні від бренду Retrofete.

